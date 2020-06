Giuntoli: “Vincere la Coppa Italia sarebbe importantissimo. Mertens? Il rinnovo ormai è scontato”

Intervenuto in diretta a RAI Sport, Cristiano Giuntoli, ds del Napoli, ha parlato della partita: “È importante tornare a giocare perché il calcio fa bene a noi addetti ed è un movimento sociale importante. In ogni caso, vincere la Coppa Italia è serve motivo di grande prestigio. Vogliamo confermare quanto fatto all’andata a Milano. Per Mertens stanno parlando gli avvocati, credo sia praticamente scontato. Dries ha la volontà di rimanere! Come noi abbiamo voglia di tenerlo.”

Foto: profilo Twitter ufficiale SSC Napoli