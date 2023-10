Giuntoli sul mercato di gennaio: “Vedremo se ci saranno opportunità e se sarà il caso di intervenire”

Cristiano Giuntoli, direttore sportivo della Juventus, a margine del premio Manlio Scopigno, si è soffermato sul calciomercato bianconero, partendo dalla prossima sessione invernale di mercato: “Per ora sfruttiamo quello che abbiamo, vedremo se ci saranno delle opportunità e se sarà il caso di intervenire. Obiettivo scudetto? In questo momento l’obiettivo è tornare in Champions, per noi sarebbe molto importante dal punto di vista tecnico ed economico”.

Foto: sito Juventus