Giuntoli su Osimhen: “Nessuna offerta ma telefonate sì. La proposta deve essere molto importante”

Intervenuto ai microfoni della sala stampa del ritiro di Dimaro, il direttore sportivo azzurro, Cristiano Giuntoli, ha fatto il punto della situazione su Victor Osimhen, centravanti in forza al Napoli sondato recentemente da top club europei, come Manchester United, Arsenal ed Atletico Madrid: “Offerte vere e proprio no. Telefonate d’interessamento sì. Tutti sanno che noi abbiamo grandi aspettative nei suoi confronti, ha ancora tre anni di contratto e quindi l’offerta deve essere molto molto importante, lo sanno tutti”. Porta socchiusa da parte del direttore. Il centravanti piace in Europa, ma per convincere il club di Aurelio De Laurentiis a prendere in considerazione la sua partenza, servirà un offerta importante, se non faraonica.

Foto: Twitter Napoli