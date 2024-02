Giuntoli: “Stasera non si decide niente per lo scudetto. Il nostro obiettivo è il quarto posto”

Il ds della Juventus Cristiano Giuntoli ha parlato ai microfoni di DAZN, prima della sfida contro l’Inter: “Questa partita è più un premio o un’opportunità?Un premio, perché il lavoro svolto dal mister è straordinario. Può essere anche un’opportunità per non perdere punti dalla prima. Noi abbiamo l’obiettivo del quarto posto, fino a che non l’abbiamo centrato, abbiamo quello”.

Poi ha proseguito: “Non mi aspettavo di fare così bene, ma il mister e i ragazzi stanno facendo cose straordinarie. Vogliamo tornare in equilibrio economico-finanziario, stiamo con i piedi per terra e vediamo il futuro con grande ottimismo”.

Su Djalo e Alcaraz: “Noi non avevamo particolari esigenze, ma abbiamo colto opportunità su ragazzi di valore e futuro. Sono appena arrivati, non abbiamo fretta, li aspettiamo e sono convinto che potremo fare parte del futuro della Juventus”.

Infine: “Stasera si gioca lo scudetto? Inter-Juventus è una grande partita a prescindere. Stasera non si decide niente per lo scudetto, manca ancora tanto. E’ importante vincere con l’Inter, ma manca tanto alla fine. Abbiamo chiari i nostri obiettivi e continuiamo a lavorare per raggiungerli”.

Foto: Twitter Juve