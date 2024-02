Giuntoli: “Stagione positiva con la Champions? “Assolutamente sì, è il nostro obiettivo dall’inizio. Vogliamo tenere Allegri”

Cristiano Giuntoli, Football Director della Juventus, ha parlato ai microfoni di Sky Sport poco prima della sfida contro il Frosinone:

Stagione positiva con la Champions?

“Assolutamente sì, è il nostro obiettivo dall’inizio. Abbiamo e dobbiamo ancora sistemare i conti, è iniziato tre anni un progetto sui giovani formati tutti da noi. Sta facendo un grandissimo lavoro prospettico e siamo felici di proseguirlo.”

Allegri resterà?

“Vogliamo tenere il mister e lui è contentissimo, a tempo debito ci metteremo al tavolo per discutere del nostro futuro insieme.”

Alcaraz?

“Avevamo l’esigenza di mettere un ragazzo che non disturbasse l’andamenti di un gruppo del quale siamo molto contenti, la possibilità ci è capitata a48 ore dalla fine del mercato e non c’era il tempo di negoziare il contratto, in futuro ci sarà modo e tempo di parlarne col club di appartenenza.”

Perché non gioca?

“Siamo molto contenti del ragazzo, è appena arrivata, ci siamo protetti da possibili infortuni e quant’altro. Abbiamo fatto un’operazione light, corretta anche dal punto di vista economico.”

Foto: sito Juventus