Giuntoli: “Siamo l’unica squadra senza interventi del VAR, ma non c’è problema. La numero 10 a Yildiz? Non vogliamo mettergli pressione”

Cristiano Giuntoli ha parlato a Sport Mediaset prima della gara con la Lazio.

Questi altri passaggi della sua intervista: “In campionato c’è stato un calo dovuto al fatto che avevamo un sogno e tutti davano il 140 per cento. Adesso il 100 per cento non basta, siamo l’unica squadra senza interventi del Var ma non c’è problema, ci siamo presi un margine nel girone di andata. La maglia numero 10 a Yildiz? Abbiamo tanti ragazzi bravi, il ragazzo ha qualità che ha dimostrato, parleremo con lui, non vogliamo mettere pressione. È un percorso che hanno cominciato prima di me, dobbiamo insistere. I primi 10 mesi alla Juve? Mi hanno accolto benissimo, ho trovato ragazzi molto juventini. La mia venuta ha portato un po’ di entusiasmo, mi sono stati molto vicini, ho preso tra virgolette le misure nel nuovo club. La prima missione era quella di mettere a posto i conti con un mercato conservativo. Siamo uniti e sereni per centrare i nostri obiettivi”.

Foto: sito Juve