Giuntoli: “Siamo contenti della squadra che abbiamo. Berardi? Non commentiamo le parole di altri club”

Cristiano Giuntoli, ds della Juventus, ha parlato a Dazn prima della gara contro l’Udinese.

Queste le sue parole: “L’ambiente Juve mi ha accolto benissimo, c’è un grande feeling con mister e staff tecnico. Abbiamo fatto un po’ di cose e dobbiamo stare attenti ai conti, ma siamo contenti di quello che abbiamo fatto”.

Su Berardi: “Noi non commentiamo l’operato di altri club, diciamo solo che stiamo parlando tutti i giorni col mister per capire se è il caso, facendo solo una competizione, di mandare in prestito i nostri ragazzi che possono trovare meno spazio. La Juventus deve poi stare attenta a ogni opportunità, se compatibile con le proprie condizioni economiche. La deadline del 17 agosto è confermata? Ripeto: non commentiamo l’operato di altri club”.

Kean fuori per indisciplina o per infortunio? “Kean è uno dei nostri 5 attaccanti, siamo contenti di averlo”.

Possibile lo scambio Vlahovic-Lukaku? “Siamo contenti della squadra che abbiamo. I nostri attaccanti sono bravi e puntiamo su di loro”.

Foto: sito Juventus