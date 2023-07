Giuntoli si presenta alla Juventus: “La Juve deve tornare competitiva ma deve tenere d’occhio i conti”

Giornata di presentazioni per Cristiano Giuntoli alla Juventus. Queste le prime parole da bianconero del nuovo Direttore Sportivo: “In primis volevo fare un ringraziamento speciale a De Laurentiis e Chiavelli per l’opportunità avuta a Napoli. Sono contento perché ho avuto un’accoglienza straordinaria da parte di tutti. Ho trovato grande qualità, tutti si sono messi a disposizione. Io da fuori non penso ai problemi degli altri, ho aspettato di vedere certe cose. Quello che è stato chiesto è di tornare a essere competitivi e sostenibili perché il mondo va in questa maniera. Cosa posso dare? La mia storia parla abbastanza chiaro, ho fatto 6 anni in un club e 8 in un altro. Cercherò di dare tutta la mia esperienza a questo club prestigioso”

Foto: sito Juventus