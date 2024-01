Giuntoli: “Samardzic? Contenti della rosa. Valutiamo le occasioni, ma fino ad ora non ci sono state”

Intervenuto ai microfoni di Mediaset, il direttore sportivo della Juventus, Cristiano Giuntoli, ha così parlato anche dei temi di mercato:”Samardzic? Siamo contenti della rosa che abbiamo, non abbiamo esigenze particolari. Valutiamo eventuali occasioni, ma fino ad ora non ci sono state. Arriverà un centrocampista? Vediamo se ci sono le condizioni, sia tecniche che economiche. Il mercato è ancora lungo, non abbiamo ansia. Stiamo facendo molto bene, stiamo con i piedi per terra. Lavoriamo per crescere e poi faremo i conti alla fine”.

Foto: sito Juventus