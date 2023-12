Giuntoli: “Ritrovare il Napoli una grande emozione, otto anni della mia vita”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, il direttore sportivo della Juventus, Cristiano Giuntoli, ha così parlato prima della sfida contro il Napoli, una partita che lo vede come un grande ex: “C’è sicuramente una grande emozione. Rivedere ragazzi che hanno condiviso con me otto anni della mia vita fa sicuramente piacere ed è molto emozionante”.

Poi ha proseguito: “È stata una crescita professionale, quando uno pensa di avere dato tutto… Le motivazioni sono importanti per un professionista, poi ci sono altre cose come la fede da bambino o il papà, sono cose importanti ma uno pensa alla propria crescita professionale. Sono contento di essere qui, penso al presente e al futuro non al passato”.

Foto: sito Juventus