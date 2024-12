Giuntoli: “Rinnovo Vlahovic? Rapporti ottimi, ci vedremo dopo il mercato”

Intervenuto ai microfoni di Mediaset, il Managing Director Football della Juventus, Cristiano Giuntoli, ha così parlato prima della sfida contro il Cagliari, valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia: “La partita è sempre molto importante, siamo la Juventus e abbiamo vinto la coppa lo scorso anno. Ci teniamo a fare bene. Abbiamo fatto tante gare con pochi ricambi e siamo stati molto penalizzati. La squadra ha avuto alti e abbassi, siamo dispiaciuti come i tifosi e andiamo avanti tutti uniti”.

Sul rinnovo di Vlahovic: “I rapporti con il ragazzo e con l’agente sono ottimi, abbiamo deciso di vederci dopo il mercato visto che ha ancora un anno di contratto e porteremo avanti le cose nel miglior modo possibile”.

Su Antonio Silva: “E’ ancora presto, ogni squadra scopre le carte sempre più avanti. Le cose di mercato le sapremo i primi di gennaio”. Ricordiamo che, come raccontato, il difensore è uno degli obiettivi di mercato per i bianconeri in vista di gennaio.

Infine: “Siamo partiti da zero, con tanti ragazzi nuovi un allenatore nuovo e un’idea di calcio totalmente diversa. La squadra faceva un bellissimo calcio all’inizio, poi gli infortuni e tante partite ravvicinate ci hanno portato delle difficoltà. In questo momento dobbiamo stare uniti e pensare positivo, poi i conti li faremo alla fine”.

