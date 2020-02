Giuntoli: “Rigore su Milik? Inaccettabile che l’arbitro non vada al VAR. Abbiamo già subito…”

Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, è intervenuto così ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta con il Lecce: “L’episodio su Milik? In campo si è visto nettamente il tocco, poi l’arbitro ha evidenziato il fatto che Milik abbia accentuato. Ma ciò che chiediamo noi, visto che c’è il VAR, è di andare a rivedere. Questo non possiamo accettarlo. Abbiamo già subito un sacco di episodi del genere, come con l’Atalanta. Nel calcio si può vincere e perdere, quello non è un problema, ci sono altre colpe e c’è il mister che parla di questo, non sta a me. A livello societario non possiamo accettare che ci sia un VAR e che l’arbitro non vada a rivedere l’azione. Vogliamo far chiarezza su questa situazione. L’arbitro può sbagliare sul momento, ma essendoci il VAR non poteva non dare questo rigore. Milik sicuramente ha accentuato, ma è stato toccato e non poco”, ha chiuso Giuntoli.

Foto: Twitter ufficiale Napoli