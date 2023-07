Giuntoli: “Puntiamo su Vlahovic e Chiesa, ma se arrivassero offerte irrinunciabili…”

Giornata di presentazione di Cristiano Giuntoli alla Juventus. Il nuovo Direttore Sportivo dei bianconeri nella conferenza stampa ha fatto il punto sulla situazione al momento del suo approdo a Torino: “Io sono appena arrivato ma il club si è già mosso in maniera straordinaria, perché a giugno ha confermato Rabiot, uno dei più forti centrocampisti del mondo, ha preso un talento come Weah e ha riscattato Milik. Perciò gran parte del mercato è fatto, ora abbiamo tanti giocatori e dobbiamo razionalizzare la rosa. Prendere dei ragazzi giovani è importante, ma dobbiamo avere un equilibrio tra sostenibilità e competitività, quest’ultima si ottiene con il talento, la gioventù e l’esperienza. Dovremo miscelare queste cose”. Quindi ha fatto il punto su Arthur, Zakaria, Bonucci e McKennie: “McKennie non abbiamo mai detto che è fuori dal progetto. Stiamo trattando Zakaria con un paio di club, lo stesso per Arthur, mentre per Bonucci non gli abbiamo trovato nulla finora che ci aggrada”. Su un’eventuale acquisto di Lukaku: “Non ci saranno mosse alla Giuntoli, alla Allegri, alla Manna, ma mosse alla Juventus. Dobbiamo tornare a fare un mercato sostenibile e competitivo, sarà un mix di giocatori giovani ed esperti. Noi parliamo con tanti club, poi i giornali scrivono quello che vogliono. Noi stiamo puntando forte su Vlahovic, su Chiesa, su Milik. Sono stato messo in un sistema di grandissimi dirigenti che già stavano cambiando il percorso della Juventus e coeso con loro posso diventare un valore aggiunto. Occorrerà un po’ di tempo, il mio arrivo non è un evento ma un percorso. Siamo convinti di avere una squadra e un parco attaccanti molto competitivo. Non mi sento di dire niente perché il mercato è appena iniziato, in entrata al momento è finito perché abbiamo tanti calciatori e non sappiamo quante competizioni andremo a fare. Puntiamo solo alle uscite ora”. Su una possibile cessione di Vlahovic: “Non è un segreto che dobbiamo sistemare i conti, però noi puntiamo su di lui. Poi davanti a offerte irrinunciabili ci possiamo pensare”.

Foto: sito Juventus