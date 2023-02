Giuntoli: “Osimhen? E’ un fenomeno ma la differenza la fa il gruppo. Kvara non è sul mercato”

Cristiano Giuntoli, ds del Napoli, ha parlato a Mediaset prima della gara contro l’Eintracht Francoforte.

Queste le sue parole: “Non abbiamo nessun obbligo verso nessuno, abbiamo solo l’obbligo di impegnarci al massimo tutti i giorni e fare il massimo ogni partita. Sognare non è vietato, né in campionato né in Champions League. Andiamo in campo con calma, sapendo che sarà una partita molto delicata e molto difficile”.

Su Osimhen: “Ha sempre fatto bene fin dal primo anno, ha avuto sfortuna con incidenti molto gravi e pericoli che gli hanno fatto perdere un po’ di strada. Quest’anno ha continuità, ma anche l’anno scorso ha fatto bene. Giocando con continuità e col gran lavoro del mister ha raggiunto risultati importanti. E’ un calciatore importante, è un fenomeno come lo sono anche altri qui. E’ il gruppo che sta facendo la differenza, senza invidie, con tanti titolari e nessuna riserva. Il mister sta facendo un gran lavoro dal punto di vista delle risorse. Osimhen è un calciatore molto importante, ma crediamo che anche il resto della squadra lo sia”.