Giuntoli: “Offerti a Koulibaly 6 milioni per 5 anni e un futuro da dirigente”

Conferenza stampa a Dimaro in casa Napoli, dove hanno parlato Luciano Spalletti e il ds Giuntoli.

Queste le parole del direttore sportivo del Napoli, in merito alla questione Koulibaly: “Per me è un piacere essere qua. Voglio togliere questo alone di negatività perché il Napoli ha fatto un gran campionato, la squadra ha dimostrato grande valore e siamo sicuro che lo farà anche nella prossima stagione. Koulibaly? Non è arrivata nessuna offerta ufficiale da parte di altri club. Ma per quanto riguarda Kalidou, che ha rappresentato il Napoli negli ultimi 9 anni in una maniera straordinaria, stiamo parlando con lui. Il presidente gli ha fatto un’offerta straordinaria di 6 milioni netti per 5 anni, offrendogli anche un futuro da dirigente. Questa proposta incredibile il ragazzo se l’è meritata in campo e fuori dal campo, è come se valesse doppio rispetto a quello che prendeva prima”.

Foto: twitter Napoli