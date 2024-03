Giuntoli: “Non commento le parole di De Laurentiis. Tornare al Maradona è una grande emozione”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, Cristiano Giuntoli ha così parlato prima della sfida contro il Napoli, partendo dalle emozioni di tornare al Maradona: “Se c’è un pensiero che mi è venuto in mente? Uno solo sarebbe poco, 8 anni sono tanti. E’ veramente una grande emozione”.

Sulle parole di De Laurentiis: “E’ una cosa molto lontana da noi, non partecipando alle coppe. Il futuro del Napoli in quella competizione è nelle loro mani. Non commento le sue parole”. E su Chiesa: “Ha avuto qualche problema fisico e, se non è al 100%, è normale che non sia brillantissimo. Aspettiamo che cresca”.

Infine, sul futuro di Allegri: “Non è cambiato nulla. Siamo concentrati sul presente, poi a tempo debito ci troveremo e parleremo del futuro”.

