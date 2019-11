Giuntoli: “Nessun problema interno. Le raccomandate arrivate oggi? Siamo stati fortunati”

Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dalla sfida di Champions League contro il Liverpool: “Il lavoro è sempre quello: stare vicino alla squadra, all’allenatore, di fare da collante. In questo periodo, e specialmente oggi, stiamo pensando tanto a questa partita, perché può darci il passaggio del turno prima e ci permetterebbe di gestire il finale di anno. C’è grande voglia di far bene, siamo molto concentrati su questa gara. Le raccomandate sono arrivate proprio oggi? Siamo stati fortunati. La partita di oggi non può distogliere nessuno con la testa. Tutti sono sereni e stanno pensando alla partita. Io dico che è una fortuna. In realtà noi siamo sempre stati molto bravi quest’anno in Champions League e in maniera altalenante siamo andati in campionato. Una gran prova qui darebbe un gran slancio anche in campionato. Internamente non ci sono problemi. C’è grande unità di intenti, nel voler far bene in Champions League e in campionato. Questa è la nostra forza in questo momento, pensiamo solo a questo”, ha chiuso Giuntoli.

Foto: Twitter ufficiale Napoli