Giuntoli: “Milik vuole giocare per andare all’Europeo, può essere utile a tante squadre”

Cristiano Giuntoli, ds del Napoli, prima della sfida contro la Lazio ha parlato così a Sky Sport:

“Sono tutte partite-verità, c’è un grande equilibrio. Ci vuole sangue freddo, analizzare bene e poi chi sarà più bravo arriverà in fondo agli obiettivi prefissati.

Smaltita la rabbia post-Inter?

“C’è rabbia ma anche consapevolezza di aver raggiunto un gran livello. Si va avanti in maniera serena e concentrati per stasera”.

Come ha visto Politano e Petagna? Una verifica per la profondità della rosa.

“Sono ragazzi che stanno facendo, hanno già dimostrando il loro valore e speriamo che stasera continueranno a farlo”.

Come sta Osimhen?

“Non è ancora in perfette condizioni, il nostro augurio è quello di riaverlo in gennaio. Noi lo aspettiamo i primi di gennaio, vediamo in che condizioni sarà quando rientrerà da noi”.

Su Milik c’è il rischio che possa andare in scadenza?

“Il mercato è un punto di domanda per tutti. Noi crediamo che l’attaccante faccia comodo a tante squadre, siamo convinti che troveremo la soluzione. Credo che voglia andare a giocare per essere pronto per l’Europeo, questa è la sua volontà”.

Che succederà in questo mercato di gennaio?

“Spero un paio di uscite e basta, credo che in entrata non faremo niente. Siamo contenti della rosa che è completa”.

Milik e Llorente?

“Può darsi”.

Sui rinnovi di Hysaj e Maksimovic? Possono andare via a gennaio?

“Non credo che vada via nessuno, nonostante Hysaj e Maksimovic siano in scadenza. La volontà nostra loro la conoscono, per ora non c’è accordo, vediamo. E’ una porta aperta”.

Foto: Twitter ufficiale Napoli