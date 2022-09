Giuntoli: “Mi aspetto una prestazione di livello. Milan? Ci pensiamo solo da domani”

Intervenuto a Sky Sport Cristiano Giuntoli, ds del Napoli, ha parlato presentato il match contro il Rangers: “La stanchezza non dovrebbe farla da padrone e cercheremo fare una prestazione di livello e portare a casa la vittoria. Mi aspetto che nessuno si faccia intimidire dall’ambiente e che facciano calcio. Un pensiero al match di domenica? In questo momento non dobbiamo pensare neanche che i Rangers non hanno giocato domenica. Al Milan ci pensiamo solo da domani. Da loro mi aspetto una gara intesa, con grande foga e con una discreta qualità”.

Foto: Twitter Napoli