Giuntoli: “L’infortunio di Bremer è pesante. A gennaio andremo su un difensore. Skriniar? E’ prematuro…”

Cristiano Giuntoli, direttore sportivo della Juventus, ha parlato a Dazn prima della sfida contro l’Udinese.

Queste le sue parole: “L’infortunio di Bremer è stato pesante, ma abbiamo soluzioni valide. In questo momento abbiamo tanti infortunati e abbiamo avuto il problema della gestione delle forze. Tante partite messe insieme ci hanno fatto essere meno brillanti in alcune occasioni e più brillanti in altre.”

Se fossimo già al 2 gennaio, lei comprerebbe un difensore centrale o una punta? “Un difensore centrale.”

Sul vice Vlahovic: “Noi abbiamo la possibilità di far giocare altri ragazzi, abbiamo delle alternative, anche Milik ci può dare una mano quando rientrerà.”

Skriniar è un nome caldo per la difesa? “In questo momento è prematuro, le cose cambiano continuamente. Al momento non ci stiamo muovendo, siamo alla finestra.”

Sull’allenatore Thiago Motta: “Ha avuto un grande impatto nel mondo Juventus, abbiamo cambiato molto. Siamo partiti già con un impianto di squadra molto importante, prima degli infortuni. Mi ha colpito la schiettezza. E’ una persona molto seria, molto applicata e di grande talento. Penso avrà un grande futuro”.

