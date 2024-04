Giuntoli: “Le pressioni alla Juve sono un privilegio. Manna? No comment”

Intervenuto ai microfoni di Mediaset, il Football Director della Juventus, Cristiano Giuntoli, ha così parlato prima della sfida contro la Lazio, valevole per la gara di andata delle semifinali di Coppa Italia. Il direttore ha iniziato il suo intervento rispondendo così alla domanda – come vi avevamo anticipato – sul futuro di Manna a Napoli: “Non commento indiscrezioni, vorrei parlare della partita”.

Poi ha proseguito: “È importante per la Juventus, è troppo facile dettare delle colpe. Quando vinciamo o perdiamo lo facciamo tutti assieme, a partire dalla società e l’allenatore fino ai calciatori. È un momento in cui le cose non vanno bene, ma vogliamo invertire il trend per costruire il futuro. Rispetto all’andata un pochino di buona sorte ci è venuta a mancare, che nella prima parte ci sono girate alcune cose per il verso giusto. Dobbiamo quindi attaccarci al lavoro, poi è mancato Vlahovic per qualche partita per infortunio o squalifica, così come è stato Milik. Noi siamo una squadra che fa del reparto offensivo la propria forza ed è chiaro. Le pressioni che ci sono alla Juventus è un privilegio e dobbiamo essere felici di averle e vogliamo dimostrare di saperle gestire”.

Sul mercato estivo: “Non mi sento di parlare di mercato, siamo molto concentrati sul presente per settare le basi e arrivare in finale di Coppa Italia per vincerla. Poi con calma a bocce ferme decideremo il futuro della Juventus in base a quale sarà la competizione che faremo. Da lì decideremo anche il budget. Sarà un mercato corretto rispettando l’equilibrio economico-finanziario come è la linea dettata dalla nuova Juventus”.

