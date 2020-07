Giuntoli: “L’agente di Osimhen ci ha dato apertura. Stagione soddisfacente”

Cristiano Giuntoli, ds del Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport pochi minuti prima del match contro l’Inter: “E’ una partita molto importante. Veniamo da un periodo di flessione a livello di prestazioni, cerchiamo di ritrovarci per arrivare nel migliore dei modi alla sfida col Barcellona. Osimhen? L’agente ci ha dato apertura, vediamo nei prossimi giorni. Nelle tre competizioni in una sola non siamo andati brillantemente, nel girone d’andata. Nel girone di ritorno abbiamo una media punti da Champions League. Nelle coppe invece siamo andati molto bene, vincendo la Coppa Italia e arrivando agli ottavi di Champions. Tutto questo è soddisfacente e può diventare straordinario dopo il Barcellona.”

Foto: profilo twitter Napoli