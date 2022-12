Giuntoli: “Kvaratskhelia? Non c’è alcuna possibilità che lo lasceremo andare, a prescindere dall’importo e dalle cifre dell’offerta”

Kvicha Kvaratskhelia resterà al Napoli per tanto tempo. Lo annuncia il ds del club azzurro, Cristiano Giuntoli, che rimanda al mittente alcune voci di interessi del Newcastle per l’asso georgiano.

Le parole di Giuntoli riportate da Radio Kiss Kiss Napoli: “L’interesse del Newcastle United per Kvaratskhelia? Non c’è alcuna possibilità che lo lasceremo andare, a prescindere dall’importo e dalle cifre dell’offerta”.

Foto: twitter Napoli