Giuntoli: “Koopmeiners? La perseveranza ci ha premiato. Ora sarà il campo a dire se abbiamo agito bene”

Quanto è importante il progetto Next Gen e quanto ha cambiato il calcio italiano l’avere una seconda squadra? “Sicuramente è stato fatto un grande lavoro, sono stati investiti anche tantissimi soldi, quest’anno era il momento anche di rientrare e ci è servito anche per abbassare i costi, perchè comunque tanti ragazzi che poi si affacciano in Prima Squadra non hanno questi salari così alti e ci consentono di tenere i costi bassi, per poi investire su calciatori più pronti. Ma la verità è che dobbiamo sempre trovare il giusto mix tra giovani con tanta voglia e tanta determinazione, e qualcuno un po’ meno giovane per dare consistenza alla Juventus. Le dinamiche del mercato sono tante, non possiamo tenere tanti calciatori. E’ chiaro che poi sono legati a rinnovi, a esigenze particolari dei ragazzi, quindi parlare dell’uno o dell’altro non è corretto, senza andare nello specifico. Sicuramente abbiamo cercato di vendere per recuperare del denaro che il club aveva speso in questi anni, cercando di investire al meglio, cercando di valorizzare tanti ragazzi che stavano venendo su dalla Next Gen”.