Giuntoli: “Kolo Muani non è a rischio, siamo sereni. Su Cambiaso non c’è una trattativa in questo momento”

Così come Ibrahimovic, Cristiano Giuntoli ha rilasciato un’intervista ai microfoni di DAZN. Queste le sue parole:

Sul campionato: “Non siamo soddisfatti, vogliamo fare di più e meglio senza dimenticare le vicissitudini. La vittoria non è l’unica cosa, però è sicuramente la cosa più importante nonostante i tanti giovani che abbiamo”.

Kolo Muani è a rischio, sarebbe partito titolare oggi?

“Abbiamo avuto un disguido burocratico, però in settimana verrà risolto. Siamo sereni. Non lo so, so solo che Vlahovic ha fatto solo un allenamento e a prescindere il mister non lo avrebbe fatto giocare dall’inizio”.

Cambiaso è sul mercato? “Non c’è trattativa in questo momento, vogliamo fare un mercato in entrata per colmare problemi avuti con gli infortuni lunghi che abbiamo avuto. Non è arrivata un’offerta irrinunciabile, se arriverà ci penseremo”.

Foto: Sito Juventus