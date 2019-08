Giuntoli: “Il Napoli deve sognare sempre. James e Icardi? Siamo attenti a tante situazioni”

Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport soffermandosi anche sul tema mercato: “James? Noi stiamo pensando alla nostra squadra, siamo contenti. Nel mercato siamo vigili alle opportunità, se capiteranno non ce le faremo scappare. James, Lozano, Icardi: quale con la percentuale maggiore? Non parlo di percentuali. Siamo già molto contenti della nostra squadra, continueremo sul nostro trend. Facciamo passettini ogni anno, proviamo a farlo ancora, l’abbiamo già fatto con Manolas, Di Lorenzo. Abbiamo già fatto un ottimo mercato, cercheremo di farlo. Siamo vigili su molte situazioni, anche quelle non conosciute, non venute fuori. Napoli deve sempre sognare. Noi stiamo valutando, ma molte volte i sogni non sono così utili e i calciatori molto bravi e più utili al nostro gioco possono fare meglio dei sogni. Identikit? Cerchiamo un calciatore offensivo che abbia la capacità di ribaltare velocemente l’azione negli spazi. James? Ha ottime qualità, ma ci sono tanti calciatori con queste caratteristiche. Everton? Non esistono più situazioni facili. Ci sono sempre grandi interessi, dietro ogni trattativa”.

Foto: Twitter ufficiale Napoli