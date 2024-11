Giuntoli: “Il difensore a gennaio? Siamo alla finestra. Felici per Savona. Yildiz? La numero 10 è pesante”

Cristiano Giuntoli, ds della Juventus, ha parlato a Sky Sport a margine di una cena benefica a Milano, dove si è soffermato su diversi temi.

Queste le sue parole: “È il bello di questo campionato, le tante squadre là in cima portano interesse, che fa bene a tutti e dà la giusta pressione. Noi abbiamo bisogno di un po’ di tempo, c’è stato qualche infortunio di troppo ma grazie al mister e ai ragazzi siamo lì, cerchiamo di non smettere mai di sognare”.

Su Thiago Motta? “Siamo molto contenti dell’operato del mister e di tutti i ragazzi, per impegno e dedizione. Siamo ripartiti praticamente da zero, cambiando modo di pensare, siamo una delle squadre più giovani. Pensiamo settimana dopo settimana, convinti che il lavoro possa portarci più in alto”.

Quanto è bella la convocazione di Locatelli di oggi? “È un ragazzo straordinario, molto serio e applicato, ha doti ed è intelligente sul campo, si sa muovere. L’avvento di Motta può esaltarne le caratteristiche, questo ne è la testimonianza”.

Anche Savona in Nazionale. “Siamo contenti e orgogliosi, è un fiore all’occhiello del mondo Juventus e di chi l’ha cresciuto. Ha doti tecniche, fisiche e anche morali: è un ragazzo di altri tempi. Ringraziamo il mondo Juve per averlo cresciuto, ma soprattutto grazie a lui, si è fatto da solo, ha i piedi per terra e farà parlare di sé. Se penso all’anno scorso la sua crescita è stata veloce, se penso a quello di quest’anno no”.

Di Yildiz che può dirci? “La maglia numero 10 è pesante alla Juventus, crediamo tantissimo in lui e pensiamo abbia qualità. Però è anche un 2005, bisogna saper aspettare i tempi giusti e le curve. Ci vuole pazienza, è giovane ma sta facendo bene”.

Avete individuato il profilo del difensore per gennaio? Skriniar? “In questo momento ci guardiamo intorno, sappiamo che il mercato di gennaio è molto particolare, le cose possono cambiare continuamente. Siamo alla finestra, valutiamo situazioni ma non ce n’è una più avanti. I tempi sono ancora molto prematuri. Deve essere un ragazzo disponibile e pronto a mettersi in discussione per far parte di una squadra importante come la Juventus”.

Foto: sito Juve