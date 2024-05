Giuntoli: “Il 5 maggio a Roma per noi juventini è sempre un piacere ricordarlo”

Il direttore sportivo della Juventus Cristiano Giuntoli ha rilasciato le seguenti dichiarazioni, ai microfoni di DAZN, a pochi istanti dal calcio d’inizio del match con la Roma:

“Intanto voglio dire che il 5 maggio per noi juventini è sempre un piacere ricordarlo, a Roma. In cosa consiste il DNA Juve? Consiste nel cercare di ottenere gli obiettivi che ci siamo prefissati, questo sarebbe un grande obiettivo, il futuro è nelle nostre mani e cerchiamo di fare il massimo e portare a casa i punti necessari per raggiungerlo il prima possibile. Abbiamo fatto una grande prima parte di stagione, dove tutti hanno fatto grandissime cose, anche andando al di là delle proprie possibilità. Il girone di ritorno l’abbiamo fatto sicuramente un pochino sotto tono, ma la squadra nel complesso ha raggiunto ottimi risultati, ha fatto tanti punti e puntare il dito su qualcuno è ingiusto. Questi ragazzi sono comunque da premiare perché sono un gruppo di ragazzi straordinari, siamo molto uniti con il mister, lo staff tecnico, la società e in questo momento pensiamo solo al nostro obiettivo che è tornare in Champions”.

Foto: sito Juventus