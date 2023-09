Giuntoli: “Ho visto una Juve arrabbiata. Chiesa? E’ in crescita, sta prendendo la leadership dello spogliatoio”

Cristiano Giuntoli, ds della Juventus, ha parlato a Dazn nel prepartita di Juventus-Lecce.

Queste le sue parole: “In queste ore ho visto una Juve serena e arrabbiata. Con il Sassuolo è stata una sconfitta che non ci ha fatto bene, ma c’è l’occasione di migliorare e crescere. Abbiamo fatto una gestione normale, di una gara valutata per la prestazione e non per gli episodi”.

Su Chiesa: “Siamo molto contenti, è in grande crescita, sta prendendo la leadership dello spogliatoio e può essere ancora più trascinatore. Quindi ce lo godiamo, viene da anni difficili, è un uomo importante per noi” .

Foto: sito Juventus