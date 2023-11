Giuntoli: “Felici per l’esordio da titolare di Nicolussi Caviglia. Mercato a gennaio? Se ci sarà occasione ci faremo trovare pronti”

Cristiano Giuntoli, ds della Juventus, ha parlato a Dazn prima della gara contro l’Inter.

Queste le sue parole: “Siamo molto contenti di questo esordio da titolare di Nicolussi Caviglia, testimonia l’ottimo lavoro fatto dal club e dà continuità a quello che viene portato avanti da anni. Crediamo nelle qualità di questo ragazzo che ha avuto un infortunio brutto in passato, siamo convinti che potrà fare bene e dare il suo contributo”.

Sulo scudetto: “Siamo molto onesti, abbiamo obiettivi ben chiari: rientrare in Champions, che era stato centrata anche l’anno scorso ma non abbiamo disputato per altri motivi. Siamo curiosi di vedere a che punto è la nostra crescita, restando con i piedi per terra. La magia è arrivare anche tra le prime quattro, procediamo step by step valutando il risultato ma anche la prestazione”.

A gennaio farete uno sforzo sul mercato? “In generale non credo che si possa colmare chissà cosa con un colpo di mercato, cerchiamo di dare il massimo valutando intanto cosa ci può dare chi gioca meno. Se ci sarà equilibrio tra qualità ed economicità ci faremo trovare pronti”.

Foto: sito Juventus