Giuntoli: “Douglas Luiz? Nel calcio si fa presto a bruciare tutti, lo aspettiamo”

Cristiano Giuntoli, Managing Football Director della Juventus, è intervenuto ai microfoni di DAZN a pochi minuti dalla sfida contro il Venezia: “Mi aspettavo di avere delle difficoltà, siamo una squadra molto giovane tutta nuova e con un modo di fare calcio completamente differente dal passato. Non contavo di avere tutte queste assenze, dobbiamo cercare di invertire la tendenza. Non sarà facile, però ci proveremo in tutti i modi”.

Sulle difficoltà contro le piccole: “Stimo molto il mister che ogni volta non vuole alibi, però quando una squadra da due mesi e mezzo conta dai 7 ai 9 giocatori assenti, non potendo fare rotazioni, credo che ciò sia dovuto semplicemente alla mancanza di alternative che il mister ha avuto”.

Sulle difficoltà di Douglas Luiz: “Lui, come Danilo, è arrivato fuori condizione per la Coppa America e ha fatto un po” di fatica all’inizio, quando stava meglio ha fatto delle partite da titolare non così male come viene dipinto, poi si è infortunato. Sono passati due mesi, nel calcio si fa velocemente a bruciare tutti, ma è un ragazzo di grande qualità e lo aspettiamo”.

Infine: “Ripartire da tanti ragazzi giovani è una volontà del club. Credo che ci stiamo riuscendo facendoli giocare tanto e spesso, è un nuovo inizio e siamo molto contenti del loro contributo”.

Foto: Instagram Douglas Luiz