Giuntoli: “Dobbiamo fare qualcosa in difesa. Zirkzee? Molto bravo, ma aspettiamo Milik”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il direttore sportivo della Juventus, Cristiano Giuntoli, ha così parlato prima della partita contro il Venezia, tornando sulla vittoria di mercoledì contro il Manchester City: “La partita contro il City è stata molto importante per noi, è una di quelle sfide che ti fanno crescere. Il risultato è importante ma anche la prestazione è stato di alto livello”, ha esordito.

Sulla lotta scudetto: “La posta è sempre alta, noi vogliamo vincere come sempre. A volte ci siamo riusciti altre meno”.

Giuntoli ha poi parlato del mercato di gennaio: “Sono due mesi che ci mancano dai 5 ai 9 giocatori, di cui due difensori che non rientreranno più per il resto della stagione. Dobbiamo fare qualcosa nel reparto difensivo, la volontà è quella di trattenere tutti e aspettare chi ha dato il suo contributo in parte”.

Su centrocampo e attacco: “Non pensiamo alle cessioni. Milik sta recuperando, il ginocchio non gli da problemi, speriamo possa avere un recupero veloce. Zirkzee? È un calciatore molto bravo ma è di un’altra squadra. Noi stiamo aspettando Milik”.

Su John Elkann: “La proprietà è sempre molto ambiziosa ma tutti sono consapevoli del momento. Dobbiamo mettere a posto delle cose in campo e fuori, la squadra è giovane e siamo convinti avranno un grande futuro”.

Foto: sito Juventus