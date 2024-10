Giuntoli: “Dispiace per Milik, non lo potevamo sapere. Motta saprà trovare le giuste soluzioni”

Il direttore tecnico della Juventus Cristiano Giuntoli, ha così parlato a Sky Sport prima del Lipsia: “Speriamo in una bellissima partita, con due squadre che si affrontano per vincere”.

Su Fagioli: “Siamo contenti. Il mister in questo momento ha tanti giocatori nuovi, siamo in piena conoscenza, in piena valutazione e stasera sarà una grande prova per lui e per tutta la Juventus”.

Sull’attacco: “Vuol dare continuità a ragazzi arrivati in un secondo momento e vorrà farli crescere di condizione facendoli giocare. E’ una scelta, queste partite servono a far capire a che punto sei”.

Sul nuovo intervento di Milik: “Non lo potevamo sapere. Siamo dispiaciuti per noi e soprattutto per il ragazzo, il mister però ha dimostrato di saper muovere le pedine, con giocatori che possono giocare al fianco o al posto di Dusan. Saprà trovare lui le giuste soluzioni”.

Foto: sito Juventus