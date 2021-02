Ai microfoni di Rai Sport, il ds del Napoli, Cristiano Giuntoli, a pochi minuti dalla gara di Coppa Italia con l’Atalanta ha parlato del futuro di Gattuso.

Queste le sue parole: “Crediamo in questo progetto e siamo in lotta in tutte le competizioni. Gattuso fa parte del progetto e finiremo con lui. Poi a fine anno tireremo le conclusioni”.

