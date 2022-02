Giuntoli: “Contiamo sulla professionalità di Insigne. Il Napoli è cresciuto in questi anni”

Nel pre-partita di Barcellona-Napoli il ds dei partenopei Cristiano Giuntoli è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: “Il Barça è un avversario molto forte, quest’anno sta vivendo una fase particolare, ma hanno fatto investimenti importanti a gennaio e da ora in avanti saranno all’altezza degli anni scorsi. Ginocchio Osimhen? Il provino è andato bene, si sente bene, buon per noi. Contiamo sulla professionalità di Insigne, lo dimostra ogni giorno ed anche ambiente e club sono cresciuti in questi anni. Non vedo la squadra al 100% come ad inizio stagione, ci sono ancora assenti e qualcuno non al meglio, ma siamo in crescita. Elmas si esprime meglio in altre zone, ma per il mister è utile anche li per una strategia diversa”.

FOTO: Twitter Napoli