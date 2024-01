Giuntoli conferma: “Cessione di Kean? Il nostro mercato in entrata sarebbe chiuso”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima del Globe Soccer Awards, il Football Director della Juventus, Cristiano Giuntoli, ha così parlato: “I ringraziamenti vanno sempre condivisi con le persone che lavorano con te. Ringrazio De Laurentiis e Spalletti, i miei vecchi calciatori e tutti i collaboratori che erano lì con me. Ora sono alla Juventus dove mi hanno accolto benissimo e stiamo facendo un grandissimo lavoro. Stiamo lavorando coi giovani e dobbiamo continuare così. L’ambizione ci vuole sempre, anche negli anni di transizione. Quest’anno la nostra ambizione è tornare in Champions League anche per valorizzare i nostri ragazzi”.

Su Kean: “E’ un ragazzo che ha tante richieste, stiamo valutando il da farsi col suo agente per il suo bene e per il bene nostro. Anche dovesse partire, il nostro mercato è chiuso”. Come vi avevamo anticipato lo scorso sabato, su Kean c’è l’Atletico Madrid, ormai sempre più vicino al centravanti bianconero.

Sul centrocampista: “Stiamo molto contenti di ciò che stiamo facendo, abbiamo conquistato 49 punti in 20 partite e dobbiamo solo continuare così”.

Infine: “In caso di vittoria col Lecce è l’Inter che diventerebbe guardia? Quella di Allegri era solo una battuta, incredibile, straordinaria da buon toscano… Voleva sdrammatizzare le polemiche. Noi stiamo guardando il quinto posto, vogliamo restare lontani dal quinto posto e ora abbiamo una gara molto importante contro il Lecce”.

