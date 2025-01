Giuntoli conferma: “Alberto Costa ai dettagli. Stiamo seguendo calciatori di livello”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, Managing Director Football della Juventus, Cristiano Giuntoli, ha così parlato prima della sfida contro l’Atalanta: “Abbiamo passato un periodo lungo con 3 infortuni che ci hanno condizionato nelle rotazioni. Stiamo investendo molto tempo per dare al mister giocatori di qualità. Speriamo che ci possano dare una grande mano. Quello che è possibile fare a gennaio, mese complicato, lo faremo”.

Poi ha proseguito: “Quello più vicino è Alberto Costa, siamo ai dettagli. Per gli altri acquisti, stiamo seguendo calciatori di livello“. Parole che confermano quanto vi abbiamo raccontato per Alberto Costa, mentre continuano le trattative per Kolo Muani e Araujo.

Infine, sulla sfida contro l’Atalanta: “Siamo tutti arrabbiati per questi tanti pareggi, vogliamo arrivare alla vittoria e vogliamo fare molto di più”.

Foto: sito Juventus