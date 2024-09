Giuntoli: “Calafiori un rimpianto per tutta la Serie A. Chiesa? Con lui siamo sempre stati onesti”

Il ds della Juventus, Cristiano Giuntoli ha parlato al Corriere della Sera (qui per altre dichiarazioni).

Queste le sue parole sul mancato arrivo di Calafiori, poi passato all’Arsenal e sull’addio di Chiesa: “Calafiori è un rimpianto per tutta la Serie A. Bisogna interrogarsi sul fatto di non aver avuto la forza di tenere in Italia uno come lui. Le big hanno preso tutte un difensore, ma non lui”.

Su Federico Chiesa: “Siamo sempre stati onesti, con lui e con il suo entourage. Abbiamo cercato la soluzione migliore per Federico: è molto forte e gli auguro il meglio”.

Vicino all’addio sembrava anche Weston McKennie: “Non è mai stato fuori dal progetto”.

Foto: sito Juventus