Giuntoli: “Allestiremo una grande squadra che potremo portare avanti per anni. Allegri adatto a questo percorso”

Giornata di presentazione di Cristiano Giuntoli alla Juventus. Il nuovo Direttore Sportivo dei bianconeri nella conferenza stampa ha affrontato molti casi scottanti che si è ritrovato tra le mani nel momento in cui ha scelto la Vecchia Signora per il suo futuro. Sulla situazione di Pogba: “Sta rientrando da una stagione travagliata, però ha grande voglia di tornare. Lo aspettiamo perché per noi è fondamentale un giocatore del genere: ha qualità, esperienza, conosce bene l’ambiente e può trascinare gli altri ragazzi che abbiamo”. Su eventuali acquisti in difesa considerando l’addio di Bonucci: “Abbiamo Alex Sandro, Rugani, Gatti, Bremer, Danilo, De Winter. Abbiamo tantissimi calciatori in difesa e siamo a posto così, anzi qualcuno potrebbe uscire” . Sulle mire future: “Noi non dobbiamo porci obiettivi, ma fare il massimo tutti i giorni. Io chiedo tutto a me stesso e chiedo agli altri di fare il massimo per la Juve. Ci vorrà un po’ di tempo per portare avanti un percorso virtuoso. All’inizio sarà un ostacolo, ma alla lunga ci porterà grandi benefici perché allestiremo una grande squadra che potremo portare avanti per anni. In questi momenti bisogna essere lucidi, il mercato è ancora aperto, aspettiamo un attimo per capire. Ho trovato persone di grandissimo livello, hanno fatto ultimamente un lavoro straordinario e bisogna continuare così. Io capisco che lo juventino vuole tutto e subito, però in questo momento ci vuole pazienza. Una volta che si innesca un momento virtuoso dopo è tutto più facile”. Sul suo rapporto con Allegri: “Con Allegri parlo tutti i giorni, ma non mi ha chiesto nessun calciatore. Lui è contento della squadra, vuole proseguire con questa politica dei giovani. Lui crede che questa squadra abbia grandi margini di miglioramento. Io non gli ho chiesto niente, sicuramente c’è un confronto quotidiano e ogni decisione presa è condivisa da tutti. Quando esce una notizia è perché tutti siamo d’accordo. I tifosi? Non ci ho pensato, non stiamo pensando a nessuna conseguenza di una cosa che al momento non c’è. L’anno scorso è stato difficile. Una persona del livello di Allegri, della sua caricatura: è stato l’ideale per la Juve avere un condottiero del genere, la stagione passata è stata un’annata importante, sono stati lanciati tanti giovani e lui può portare avanti questo percorso con grande qualità. Noi siamo sicuri che lui è il più talentuoso di tutti”.

Foto: sito Juventus