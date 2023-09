Giuntoli: “Allegri è il nostro punto di riferimento, dobbiamo portare la squadra alla sua altezza”

Il football director dei bianconeri Cristiano Giuntoli ha rilasciato un’intervista a la Repubblica dove ha parlato della Juventus che verrà: “Dobbiamo tagliare il monte ingaggi e abbassare l’età media per essere autosufficienti. L’ambiente non deve guardare solo al risultato ma anche alla prestazione: ci vorrà tempo. Allegri è il punto di riferimento noi dobbiamo portare la squadra alla sua altezza. Con una rosa meno esperta non possiamo puntare sulla malizia ma sull’intensità di gioco“.

Foto: sito Juventus