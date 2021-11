Giuntoli: “A gennaio pensiamo di poter andare avanti così. Osimhen? Oggi si è allenato in gruppo”

Il direttore sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli, ha parlato a Sky Sport nel pre partita contro il Legia Varsavia.

Queste le sue parole: “Chi giocherà avrà grandi motivazioni, la voglia di tutto il gruppo è quella di passare il turno. Sarà una partita difficile, soprattutto sul piano ambientale”.

Sulle assenze: “Non ci interessa chi non c’è ma chi c’è. Dries non si discute, Petagna l’anno scorso ci ha fatto fare tanti punti. Vogliamo far prendere loro minutaggio per potergli poi permettere di essere decisivi quando Victor andrà in Coppa D’Africa”.

Osimhen ci sarà col Verona?: “Vediamo domani, non dovrebbe essere nulla di grave e oggi si è allenato con i compagni. Siamo fiduciosi ma vediamo domani”.

Mercato di gennaio: “Intanto dobbiamo avere le risposte da Ghoulam, valuteremo Zanoli e poi decideremo. Crediamo di poter andare avanti così: poi nel mercato tutto può succedere ma può darsi anche di no”.

Foto: Twitter Napoli