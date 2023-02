Giuly: “Il PSG deve rinnovare il contratto di Messi, ma c’è il problema Nazionale”

Ludovic Giuly, ex attaccante di Barcellona, Roma e PSG, ha parlato della situazione contrattuale di Lionel Messi con il club parigino. L’attuale contratto scade il 30 giugno 2023. Alcune parole dell’ex calciatore rilasciate a Le Parisien: “Lo critichiamo molto, ma la preparazione che ha fatto per il Mondiale dovrebbe convincere il PSG a rinnovare. Vi ricordo che stiamo parlando di Lionel Messi, il miglior giocatore del mondo. Dimostra che, se è gestito bene, può continuare a dare molto. Un ragazzo che può, in qualsiasi momento, con un passaggio, un dribbling, un tiro o un calcio di punizione, fare la differenza, devi tenerlo. Se lo rinnovano per fargli giocare tutte le partite e accontentare così il pubblico e le televisioni, non funzionerà. Bisognerà precisare tutto al momento della firma e bisognerà tenere conto che Leo non potrà più disputare tutte le partite. Leo dice che vuole ancora giocare per l’Argentina ma questo potrebbe essere un problema . Dopo una certa età ci si riprende molto meno dalla stanchezza, dai lunghi viaggi aerei”.

Foto: Facebook Messi