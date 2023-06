Giulini: “Un finale da sogno. Per quelli che hanno sofferto a Venezia, per la Sardegna e per tutti noi”

Dopo un solo anno, il Cagliari è tornato in Serie A grazie al gol al 94′ di Leonardo Pavoletti. Attraverso il proprio profilo ufficiale su Twitter il presidente del Cagliari, Tommaso Giulini, ha commentato il ritorno in Serie A della formazione allenata da Claudio Ranieri: “Un finale da sogno… Per tutti quelli che hanno sofferto a Venezia, per tutta la Sardegna, per tutti noi. Che impresa meravigliosa, è storiA”.

Foto: Twitter Giulini