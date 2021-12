Giulini sulle proposte di Commisso: “Sono sensate e condivisibili ma bisognerebbe introdurre un tetto salariale”

Tommaso Giulini ha commentato al Corriere Fiorentino le proposte presentate dalla Fiorentina di Commisso: “Le proposte della Fiorentina sono sensate e condivisibili, ma andrebbero portate avanti di pari passo con l’introduzione di un tetto salariale per il quale i club non potrebbero investire in stipendi più del 60/70% dei propri ricavi reali con sanzioni pesanti che vengano applicate e facciano male in caso di mancato rispetto. È indispensabile e improcrastinabile introdurre il controllo dei costi nel mondo del calcio, salari e intermediazioni in primis. Aiuterebbe a sviluppare un modello più sano, più sostenibile e più democratico”.

FOTO: Sito Cagliari