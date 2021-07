Giulini: “Sarebbe bello riformare la coppia Nainggolan-Strootman. Nandez? Al momento non ci sono offerte”

Conferenza stampa in casa Cagliari da parte del presidente, Tommaso Giulini che ha fatto il punto sul mercato dei sardi e in vista della prossima stagione.

Queste le sue parole: “Riteniamo che questa squadra abbia tanti valori in tutti i sensi e considerando il momento generale del mercato, fermo e con poche risorse per tutti, facciamo di necessità virtù partendo da quello spirito delle ultime partite. Per quanto riguarda Nainggolan si aggancia a questo: contratti così importanti evidentemente oggi sono anacronistici. Il Covid ha inciso molto. È una trattativa che va avanti, sarebbe stato bello avere Radja a inizio ritiro ma ci auguriamo ancora che possa arrivare in questo ritiro”.

Su Godin: “Stiamo dialogando, ma anche in questo caso è una situazione particolare perché nessuno si aspettava un anno senza pubblico. Godin è una vittima di questa situazione, è comprensibile che lui sia deluso e lui è stato uno dei protagonisti della salvezza, ma se oggi mi chiedete come si possa risolvere questa situazione non posso darvi una risposta”.

Su Nandez: “Non ci sono offerte concrete, nessuno ci ha contattato. Il fatto di non riuscire a cedere uno dei nostri pezzi importanti ci penalizza sul mercato, ma è anche bello pensare che ne abbiamo tanti di giocatori così. Siamo pronti a non fare cessioni in caso di assenza di offerte importanti, ma con il lavoro di questi 7 anni riusciremo a superare questo periodo di crisi economico-finanziaria generale”.

Su Strootman: “Le occasioni vanno prese al volo e l’occasione Strootman è abbastanza incredibile visto che abbiamo chiuso per due anni di prestito, con l’ingaggio coperto per più del 70% dal Marsiglia. Lui è stato il primo calciatore a farmi fare una conference call, è motivatissimo e un grande professionista, in più vorrebbe finire qui la sua carriera. Sarebbe bello riformare la coppia con Nainggolan. Siamo stati creativi anche nella sostituzione di Vicario, che era giusto accontentare perché ci ha dato una grande mano lo scorso anno: voleva giocare di più, è andato a Empoli e lo abbiamo sostituito con Radunovic, che da altre parti non trovava spazio”.

Foto: Sito Cagliari