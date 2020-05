Giulini: “Nainggolan? Vorrei tenerlo, ma deciderà l’Inter”

Tommaso Giulini, presidente del Cagliari, ha parlato del futuro di Radja Nainggolan a Sky Sport: “Non vi nego che mi piacerebbe vedere ancora Radja con la nostra maglia. Questa è una stagione un po’ mutilata, quando l’abbiamo preso l’idea era di tenerlo per una vera stagione e non per una strana come questa. Poi è chiaro che il cartellino non è nostro e che dipendiamo evidentemente da quelle che saranno le decisioni dell’Inter”.

Foto: Cagliari Twitter