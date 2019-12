Giulini: “Nainggolan un leader, ha un’umiltà disarmante. Qui non ha mai superato i limiti”

Tommaso Giulini, presidente del Cagliari, ha parlato di Radja Nainggolan ai microfoni di Sky: “E’ un leader per questa squadra, in campo e negli spogliatoi. E’ arrivato con una umiltà disarmante, mai un atteggiamento fuori posto. Poi fuori da Asseminello ognuno gestisce la vita privata come vuole, ovviamente nei limiti di un professionista ma lui questi limiti non li ha mai superati. Questo però è un gruppo dove ci sono anche altri leader, come Cigarini, Pisacane o Ceppitelli”.

Foto: Twitter Cagliari