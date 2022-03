Giulini: “Lo stadio è un obiettivo importante per Cagliari. Cessione? Porte aperte a nuovi partner”

Il presidente del Cagliari Tommaso Giulini ha presentato in conferenza stampa il progetto per il nuovo stadio della città: “Dalle attuali stime il costo complessivo di costruzione, che include anche le demolizioni, si aggira intorno ai 125 milioni. C’è un dialogo stretto con la Regione e c’è bisogno dell’impegno di tutti. Per la città questo è un obiettivo importante. L’Italia vuole aggiudicarsi l’Europeo del 2028 o del 2032 e la Figc mi ha fatto sapere che Cagliari è presa in considerazione per l’evento, stiamo progettando uno stadio da 25mila posti ma ampliabile a 30mila“.

Sul futuro societario: “Il ruolo di presidente, a maggior ragione di una squadra che rappresenta un’isola intera, è molto complicato, qui anche di più rispetto ad altre piazze. Spesso ti ritrovi solo nelle difficoltà ed avere il supporto di partner importanti in questa iniziativa come Costim e Unipol è utile, io non chiudo le porte a nessuno. Penso ad esempio a quello che è successo a Bergamo all’Atalanta con nuovi investitori. Al club potrebbe far bene avere al proprio fianco dei partner importanti che aiutino nelle scelte. Lascerò? Non rispondo né si né no, vedremo”.

Foto: Twitter Cagliari