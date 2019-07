Giulini conferma: “Domani Rog sarà un giocatore del Cagliari. E su Nandez…”

Tommaso Giulini, presidente del Cagliari, al termine dell’amichevole contro la Feralpisalò ha parlato in conferenza stampa confermando anche l’arrivo di Rog, operazione da noi anticipata: “Rog? Abbiamo risolto la trattativa, non è mai facile trattare con le grandi squadre. Oggi siamo riusciti a risolverla, domani mattina farà le visite e di pomeriggio dovrebbe essere un giocatore del Cagliari. Era un talento tra i più pregiati del calcio croato, viene a Cagliari per fare il salto. Nandez? Speriamo che ci siano buone notizie: abbiamo fatto un’offerta formale che scade domani sera, che pensiamo sia molto importante, probabilmente quella che il Boca voleva per la cessione del giocatore. Se il Boca non dovesse accettare la nostra proposta, andremo su altri profili. Come ho già detto non è semplice trattare con i club in Sud America. Attacco? In avanti per ora abbiamo 7 o 8 attaccanti, dobbiamo valutare bene, si vedrà in un secondo momento. Esuberi? Ritengo sia giusto valutare Bradaric in questo ritiro, potrebbe essere un giocatore importante per il Cagliari. Farias non lo daremo via per un prezzo di saldo, Joao Pedro è un titolare e non andrà via. Pajac è uno dei due terzini sinistri in rosa, lo valuteremo”.

