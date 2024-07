Giuffredi su Mario Rui: “È pronto a lasciare Napoli, vorrebbe tornare in Portogallo”

Direttamente dal Gold Tower Lifestyle Hotel di Napoli, Mario Giuffredi ha parlato alla stampa in primis per chiarire ciò che è accaduto tra il Napoli e Di Lorenzo, ma ha anche toccato altri temi, come ad esempio la situazione legata a Mario Rui. Di seguito le sue parole sul terzino portoghese:

“La gente pensa che quando parlo, o sono scemo o chiacchierone: io so dove voler andare a parare, io davvero pensavo certe cose. Quando uno vede un film, deve giudicarlo al termine e non alla fine del primo tempo. Alla fine del film restano i fatti, chi andrà via come Mario Rui che dopo sette anni sente la necessità di tornare in Portogallo, lo aiuteremo tutti se ci sarà l’occasione. Se non dovesse esserci, resterà a a combattere per il Napoli e ha altri due anni di contratto”.

Foto: Instagram Napoli